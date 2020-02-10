"Ум как у улитки!" Настя Каменских крупно оконфузилась с переселенцем из Донбасса

Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее шокировала "порнографией" с Потапом на шоу "Голос країни", назвала переселенца из Донецка Юрия Самовилова "иностранцем".

Это случилось в рамках последнего выпуска вокального шоу от 9 февраля, куда тот пришел на слепые прослушивания.

Самовилов родился и вырос в Петровском районе Донецка, сейчас ему 27 лет, он был на Майдане в 2013 году и летом 2014 года уехал из Донецка в Киев, где с такими же музыкантами-переселенцами создал группу "Юра Самовілов. Гуртом", но она не стала такой популярной, как рассчитывалось.

Также он занимался написанием сценариев для таких шоу как "Голос" и "Танцы со звездами", писал песни.

Четыре года назад Самовилов уже пытался попасть на "Голос", но не прошел кастинг, и в 2020 году решил попробовать еще раз с песней "Englishman in New-York" от "Sting":

Стоит заметить, что по правилам слепых прослушиваний судьи шоу "Голос" понятия не имеют, кто для них выступает, и сидят к певцу спиной, пока не примут решение, оставить ли его на шоу.

Прямо перед выступлением близкие и родственники Самовилова громко скандируют имя "Юра" в знак поддержки, что четко слышат судьи, - даже появилось шутливое предположение, что петь пришел ведущий Юрий Горбунов.

Но пока группа поддержки певца кричала его имя, Каменских сосредоточенно смотрела что-то в телефоне.

Зато, когда Самовилов начал петь на хорошем английском, Настя сразу спросила у Потапа: "Он иностранец, да?".

Смотрите этот фрагмент на 1:55-2:30 видео:

В сети посмеялись над конфузом Насти Каменских.

"Тест на логичное мышление провален", "Миссис очевидность", "В шутке лишь доля шутки. Да, такая она, Настя...", "Никакого уважения к зрителям, участникам, продюсерам", "Каменских зазвездилась! А ум как у улитки", - пишут в комментариях.

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