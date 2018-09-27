МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

''Улыбка мамы'': в сети появилось милое видео с детьми Пугачевой

Читать материал на украинском

Муж российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин показал трогательное видео с их детьми. Он снял как запускает игрушечный самолетик во дворе своего дома, а потом фокус, который ему показывает сын Гарри.

Пользователи сети отметили, что дети очень похожи на Пугачеву. Ролик Галкин разместил в своем Instagram.

''Улыбка мамы'': в сети появилось милое видео с детьми Пугачевой
Новости
''Думаешь, вечно молодая будешь?'' Пугачева разозлила фанатов фото с актером

"Высший пилотаж и фокусы", - подписал он видео.

В сети отметили, что Галкин очень хороший отец. Ролик прокомментировали не только поклонники юмориста, но и звезды - Филипп Киркоров и Александр Ревва.

''Улыбка мамы'': в сети появилось милое видео с детьми Пугачевой
''Улыбка мамы'': в сети появилось милое видео с детьми Пугачевой
''Улыбка мамы'': в сети появилось милое видео с детьми Пугачевой
''Улыбка мамы'': в сети появилось милое видео с детьми Пугачевой

Как ране писал OBOZREVATEL, информацию о том, что российская певица Кристина Орбакайте переезжает в США появилась благодаря телеведущему Андрею Малахову.

Персоны
Максим ГалкинЛиза ГалкинаГарри ГалкинАлла Пугачева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги