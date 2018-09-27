''Улыбка мамы'': в сети появилось милое видео с детьми Пугачевой

Муж российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин показал трогательное видео с их детьми. Он снял как запускает игрушечный самолетик во дворе своего дома, а потом фокус, который ему показывает сын Гарри.

Пользователи сети отметили, что дети очень похожи на Пугачеву. Ролик Галкин разместил в своем Instagram.

"Высший пилотаж и фокусы", - подписал он видео.

В сети отметили, что Галкин очень хороший отец. Ролик прокомментировали не только поклонники юмориста, но и звезды - Филипп Киркоров и Александр Ревва.

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