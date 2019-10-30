"Улыбается и плавает": появились хорошие новости о состоянии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по информации СМИ страдает от злокачественной опухоли мозга, успешно проходит курс реабилитации.

Об этом сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на знакомых звезды сериала "Моя прекрасная няня", которые поделились хорошими новостями о ее состоянии.

В частности, по словам друзей, Заворотнюк чувствует себя хорошо, улыбается и даже якобы плавает в бассейне. А врачи ее самочувствие называют "чудом – такие случаи встречаются 1 раз на 100 тысяч".

Анастасия Заворотнюк - состояние сегодня instagram/a_zavorotnyuk

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Тем не менее, родственники продолжают хранить молчание о здоровье Анастасии. Известно лишь, что актриса, по их словам, восстанавливается в реабилитационном центре.

Анастасия Заворотнюк МК

Ранее один из знакомых Заворотнюк рассказал, что Анастасия находится в сознании и полностью в адекватном состоянии. Более того, ученые провели исследование ДНК актрисы и выяснили, что у нее есть ген "долгожителя".

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