"Улыбается и плавает": появились хорошие новости о состоянии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по информации СМИ страдает от злокачественной опухоли мозга, успешно проходит курс реабилитации.
Об этом сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на знакомых звезды сериала "Моя прекрасная няня", которые поделились хорошими новостями о ее состоянии.
В частности, по словам друзей, Заворотнюк чувствует себя хорошо, улыбается и даже якобы плавает в бассейне. А врачи ее самочувствие называют "чудом – такие случаи встречаются 1 раз на 100 тысяч".
Анастасия Заворотнюк - состояние сегодня
instagram/a_zavorotnyuk
Тем не менее, родственники продолжают хранить молчание о здоровье Анастасии. Известно лишь, что актриса, по их словам, восстанавливается в реабилитационном центре.
Анастасия Заворотнюк
МК
Ранее один из знакомых Заворотнюк рассказал, что Анастасия находится в сознании и полностью в адекватном состоянии. Более того, ученые провели исследование ДНК актрисы и выяснили, что у нее есть ген "долгожителя".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября сообщалось, что Заворотнюк погасила все долги. Также передавалось, что ее перевели в реабилитационный центр.
Также друг Заворотнюк раскрыл подробности о ее состоянии и рассказал, что артистка борется со страшной болезнью.
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