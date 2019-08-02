"Улетаю из цивилизованной страны": телезвезда из РФ взбесила россиян жестким заявлением

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева взбесила свих фанатов резким заявлением о России.

Звезда провела отпуск в Лос-Анджелесе, США. На личной странице в Instagram она поделилась ощущениями и раскритиковала Россию за "нецивилизованность".

"Отказываюсь верить в то, что пошло уже больше месяца жизни в ЛА и скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься и злые лица начиная с аэропорта. Очень не хочется даже начинать обо всем этом думать", – возмутилась Алена.

Фолловеры Водонаевой раскритиковали ее за резкие высказывания в сторону РФ и посоветовали "не приезжать на родину".

Также Алене указали на то, что она могла бы остаться жить в США, но она там никому не нужна.

"Отписываюсь! Нельзя жить, зарабатывать и грызть сук, на котором сидишь!Оставайся в ЛА..." – разгневались пользователи.

"Ужас, так не любить свою родину. Так не приезжайте из США! Только там ты нах*р никому не нужна", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Водонаева ошеломила пользователей смелым фото, на котором позировала практически обнаженной.

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