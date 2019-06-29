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"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком

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Украинская певица Тина Кароль обнародовала в сети новый снимок, на котором она в коротких шортах бежит по пляжу.

Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram. На момент публикации новости снимок собрал почти 30 тыс. лайков и множество комментариев.

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram.com

Пользователи назвали снимок солнечным и похвалили певицу: "Невероятная энергия передаётся через фото", "Орех зачетный!", "Идеал!!!", "Ааааааааа почему это так красиво", "Шикарная", "Укушу за жопку, Тину", "Фотограф с ума сошел, пока снимал", "Ангел".

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"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком
"Укушу за жопку": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
соцсетифотографииInstagram
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Андропов Михаил
Андропов Михаил
Обычная рязанская баба,каких пруд пруди.
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