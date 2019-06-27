Укрианский режисер снимет уникальные клипы для звезд Китая

Продакшн украинского режиссера и продюсера Алана Бадоева (BADOEV TEAM) подписал контракт с крупной китайской компанией N.E.W.S, представляющей интересы азиатских артистов.

Это первое масштабное сотрудничество между Украиной и Китаем в области шоу-бизнеса. Согласно договоренностям сторон коллаборация, охватит около 25 уникальных видеопроектов для китайских артистов разного калибра: от молодых бойзбендов до маститых суперзвезд Поднебесной.

Переговоры между украинской и китайской сторонами продолжались в течении года.

Алан Бадоев Instagram Алана Бадоева

"Прежде чем прийти к общему знаменателю, мы долго присматривались к друг другу: китайских партнеров интересовала инфраструктура украинского производства, а нас – их креативные и художественные задачи", – говорят исполнительные продюсеры Наталья Клыпа и Юлия Верткова-Пилунская.

В результате переговоров был подписан контракт, в рамках которого было уже экранизировано два видеоклипа для молодого исполнителя – выходца из популярного бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин.

Именно с работами от украинского режиссера восходящая поп-звезда начнет карьеру в качестве сольного исполнителя. Съемки проходили в украинской столице, как и большинство работ в 15-летней биографии Алана Бадоева, превратившего Киев в Мекку по производству музыкальных клипов.

"Этот контракт, безусловно, начало нового этапа и уровня производства не только для меня, как режиссера, но и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии. Для себя же я по-прежнему ставлю те задачи, что и всегда: предоставить клиенту первоклассный продукт, который будет представлять его музыку не только в Китае, но и во всем мире, поскольку несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, рассчитаны именно на мировой релиз", – рассказывает Бадоев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Бадоев брал небольшую паузу в съемочном процессе и на четыре дня отправился в солнечную Тоскану с дочкой.

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