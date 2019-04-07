Украинцы устроили ажиотаж из-за настоящего Голобородько: в чем суть

Настоящий Василий Голобородько, имя которого использовали в сериале "Слуга народа", является украинским поэтом.

В сюжете ВВС он рассказал, что впервые его фамилию взяли, когда еще юморист Евгений Кошевой играл в КВН (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Евгений Кошевой еще, кажется, с Луганска в КВН. Они уже разыгрывали мою фамилию. Зеленского они возможно еще и не знали. С какого периода, почему – я не знаю. Эта фамилия распространенная в Украине", – признался он.

Василий Голобородько скриншот

В свою очередь, украинская писательница Оксана Забужко, которая предлагала выдвинуть творца на Нобелевскую премию, на своей странице в Facebook написала, что 7 апреля у Голобородько день рождения – ему исполнилось 74 года.

"Тот, у кого имя украдено". Сегодня – день рождения Василия Голобородько. Один из самых выдающихся художников, которого подарила миру луганская земля. Один из самых талантливых поэтов нашего "задушенного Возрождения" 1960-70-х. В 2014 Василию Голобородько пришлось стать беженцем – в то время его вновь, как и в советские годы, "забыли" и не вспоминали, и снова из причин "идеологических": СМИ готовили Украину к расколу, а 9 областей – к вхождению в РФ, поэтому выдающийся из живых украинских поэтов не мог быть "из Луганска". А в 2016-м, чтобы о Голобородько таки совсем забыли, у него украли имя", – написала она.

Забужко добавила, что каждый раз, когда в Украине употребляют имя поэта не по назначению, люди глумятся над творцом. Она также отметила, что Голобородько наделен даром предчувствия. Еще при СССР он написал стихотворение про человека без имени.

Стихотворение на языке оригинала

Викрали моє ім'я

(не штани ж - можна і без нього жити!)

І тепер мене звуть

той, у кого ім'я викрадено.

Я вмію сіяти і мурувати білі стіни,

і коли я посію, то всі дізнаються, що сіяв той,

у кого ім'я викрадено,

а на білих стінах я завжди пишу:

стіну вибудував той, у кого ім'я викрадено.

Привітальні телеграми і листи

ідуть уже на моє нове ім'я,

на ім'я того, у кого ім'я викрадено.

Уже всі примирилися (бо ж і сам давно)

із моїм новим ім'ям.

Дружина теж звикла.

Тільки от не знаю, як бути дітям,

як їх кликатимуть по батькові?

В комментариях пользователи написали, что такого поэта нужно изучать в украинских школах.

"Как стыдно! Украли имя поэта! Придет время, вернет все! Извините, уважаемый поэт", "Этого поэта надо в школе учить. И на Нобелевскую премию подавать. Давно и честно заслужил! Приветствую и кланяюсь", – написали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском сериале "Слуга народа" Василием Голобородько является главный герой - президент, которого сыграл шоумен и кандидат Владимир Зеленский.

Студия "Квартал 95" презентовала третий сезон 27 марта, за четыре дня до первого тура выборов президента Украины.

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