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Украинцы научили Илона Маска правильно писать название столицы

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Украинские пользователи Twitter попросили у американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска правильно писать название города Киев.

Так, на личной странице в Twitter Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей и вместо "Kyiv" написал — "Kiev".

Украинцы научили Илона Маска правильно писать название столицы

Фото: REUTERS

"Киев будет рад вам, Илон Маск. Но правильно писать не Kiev, а Kyiv", — написал один из пользователей.

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Отметим, что Маск ответил парню, что понял свою ошибку.

Украинцы научили Илона Маска правильно писать название столицы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск курил марихуану и пил виски во время интервью с ведущим подкастов комиком Джоном Роганом.

Персона
Илон Маск
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CARGO 100
CARGO 100
Какая разница где вилку втыкать?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Необьяснимая зациклинрость свиномых по поводу названий. Чем Куев лучше чем Киев?
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минин евген
минин евген
нужно илона научить еще и правильно писать "matskva".
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Рорк Говард
Рорк Говард
минин евген, welcome to MUSKva :D
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