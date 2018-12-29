Украинцы научили Илона Маска правильно писать название столицы

Украинские пользователи Twitter попросили у американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска правильно писать название города Киев.

Так, на личной странице в Twitter Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей и вместо "Kyiv" написал — "Kiev".

Фото: REUTERS

"Киев будет рад вам, Илон Маск. Но правильно писать не Kiev, а Kyiv", — написал один из пользователей.

Отметим, что Маск ответил парню, что понял свою ошибку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск курил марихуану и пил виски во время интервью с ведущим подкастов комиком Джоном Роганом.