Украинцы могут поздравить друг друга с помощью 'дивовижної поштівки': как это сделать

В Украине создали новогодний проект "Дивовижка поштівка". С его помощью люди могут поздравить друг друга с праздниками и отправить персональные открытки.

Проект создан при инициативе первой леди Елены Зеленской. По ее словам, для реализации идеи украинские художники предоставили 12 своих картин, посвященных новогодним и рождественским украинским традициям. Об этом стало известно на сайте главы государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, каждую из этих картин оживили с помощью анимации. Отметим, что проект существует в двух форматах – онлайн и офлайн.

Чтобы отправить открытку через мессенджеры или соцсети, нужно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, выбрать вариант, указать имя адресата, написать пожелания и отправить.

Также можно отправить привычную печатную открытку через Укрпочту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Настя Каменских (NK) в преддверии Нового 2021 года дала несколько советов тем, у кого нет праздничного настроения.