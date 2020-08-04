Украинскую модель Кирилюк избили на известном курорте: МВД обратилось в посольство Турции

Юля Ухина Люди 17:52, 4.08.2020 Обновлено: 18:00, 4.08.2020

Министерство внутренних дел Украины обратилось к турецким дипломатам по поводу недавнего избиения украинской модели Дарьи Кирилюк на курорте в Чешме.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на личной странице в Facebook. По его словам, в структуре рассчитывают на объективное, прозрачное и быстрое расследование этого события и привлечения виновных к ответственности.

"По поручению Министра внутренних дел Арсена Аваков провел встречу с заместителем посла Турции в Украине – госпожой Букет Кабакджи и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами. Рассчитываем на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности!" – написал Геращенко.

Украинскую модель избили в Турции: МВД требует наказать виновных (Instagram Дарьи Кирилюк)
Facebook-аккаунт Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, на турецком курорте Чешме охрана пляжа избила известную украинскую модель Дарью Кирилюк, вместе с ней также пострадали ее друзья. Инцидент спровоцировал скандал в сети – многие пользователи не поверили Дарье. Читайте также на OBOZREVATEL, что известно о пострадавшей на турецком пляже модели Кирилюк.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В Беларуси сняли с эфира программу топ-пропагандистки Скабеевой о ЧВК Вагнера

История пса-спасителя воинов ООС тронула украинцев: служит на передовой и предсказывает обстрелы

Фокин согласился войти в ТКГ по Донбассу

Стефанчук не исключил проведение референдума об особом статусе Донбасса

В Беларуси объявили срочную мобилизацию в области на границе с Россией