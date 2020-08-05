Украинскую модель избил парень из-за ревности: всплыли новые подробности скандала с Кирилюк

Украинскую модель Дарью Кирилюк в Турции якобы избил ее бойфренд, который приревновал ее к нефтяному магнату.

Об этом рассказал вероятный свидетель драки. Избранником Кирилюк является турок Баран Гюнеш, имеющий американское гражданство, пишет "Страна".

Так, по одной из версий, Гюнеш в тот вечер, когда случился инцидент якобы приревновал украинку к состоятельному нефтяному магнату из одной из арабских стран. Якобы тот отдыхал вместе с парой в клубе и оказывал ей неоднозначные знаки внимания.

Дарья Кирилюк и Баран Гюнеш Instagram Дарьи Кирилюк

"Вечером 31 июля, примерно в 22:00, я услышал крики из дома напротив. Три человека спорили. Возможно, они были пьяны. Сыпали ругательствами на английском языке. В это время я увидел, что избивают девушку. Через некоторое время она вышла из дома и попыталась скрыться. Я подошел к ней, и она сказала, что у нее с молодым человеком произошла драка. Я позвонил в полицию", – сообщил вероятный свидетель инцидента.

Согласно другой версии, драка произошла в ночном клубе, который находится на пляже "Момо". Девушку якобы действительно ударил один из охранников, однако основные увечия ей нанес ее парень. Сама Дарья отрицает, что ее избил Баран Гюнеш и уверяет, что ее пытается оклеветать руководство пляжа "Момо".

Читайте обо всех версиях избиения украинской модели Дарьи Кирилюк в материале OBOZREVATEL.

Стоп-кадры с камер видеонаблюдения Hurriyet

Отметим, бойфренд Дарьи Кирилюк Баран Гюнеш живет в Нью-Йорке и работает финансовым аналитиком. Модель же начала свою карьеру шесть лет назад именно в США и долго там работала. Пара приехала в Турцию еще в конце июня, а инцидент произошел 31 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турецком курорте Чешме охрана пляжа избила известную украинскую модель Дарью Кирилюк, вместе с ней также пострадали ее друзья. Инцидент спровоцировал скандал в сети – многие пользователи не поверили Дарье. Читайте также на OBOZREVATEL, что известно о пострадавшей на турецком пляже модели Кирилюк.