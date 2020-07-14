Украинскую инстаблогершу обвинили в мошенничестве: подробности скандала

Инстаблогершу из Луцка Катю Якимчук, которая имеет 1,7 млн читателей, обвинили в том, что она обманывает людей и "бросает" их на деньги.

Девушка рассказывает поклонникам, как зарабатывать миллионы, приобрести Porsche и переехать из общежития в квартиру в новостройке, а затем – в собственный дом.

Среди региональных СМИ уже давно ходили новости о скандальной 20-летней девушке и о ее курсах, где якобы учат зарабатывать реальные деньги на розыгрышах. Однако после каждого негатива блогерша объясняла читателям, что это все клевета.

Катя Якимчук стала известной благодаря розыгрышам дорогих подарков Instagram @tattingkate

"Есть в Луцке одна политическая партия.. один человек.. очень влиятельный человек. Которому очень хотелось получать пассивный доход с моего инстаграма. Как мы со следователем выяснили, абсолютно все статьи, которые обо мне публиковались, были его рук дела", – написала Якимчук в одной из публикаций в Instagram.

По словам блогера, приобретя курс у нее, можно сразу начать зарабатывать. Как пишут "Волинські новини", во время учебы никакой уникальной информации ученикам не предоставляется. Им рассказывают, как организовать розыгрыши, набирать спонсоров. Цена курса стартует от тысячи гривен (без обратной связи) и 2800 гривен с обратной связью (добавляют в чат поддержки). Чтобы успешно стартовать, Катя предлагает приобрести у нее рекламу розыгрыша, цена которого от 4500 гривен. Через некоторое время участники курсов поняли, что не получили никакой информации, однако деньги уже не вернуть.

Катя Якимчук Instagram @tattingkate

14 июля в инстасториз блогерша Натали Литвин, проживающая во Львове, подтвердила слова сотни пострадавших. Она рассказала, что на Якимчук ей пожаловалась подписчица.

"В этом месяце (июль. – Ред.) она запускала курс, как начать зарабатывать онлайн без вложений и аудитории, должна был нам предоставить 50 способов заработка для каждого. Курс стоил 100 долларов. Вчера (13 июля. – Ред.) был последний день учебы и очень многие люди начали писать, что не предоставили информацию, которую должны были", – написала подписчица блогера.

Блогер рассказала, как Катя Якимчук обманывает людей Скриншот Instagram-сториз Натали Литвин

Блогер рассказала, как Катя Якимчук обманывает людей Скриншот Instagram-сториз Натали Литвин

Пострадавшие написали Якимчук, чтобы та вернула средства, ведь нужной информации не предоставили. Но лучанка заблокировала их и закрыла доступ к курсу. Некоторые бывшие ученики отмечали, что подали на Якимчук заявление в киберполицию. Люди не собираются просто так отступать и уже создали страницу в Instagram, чтобы объединить всех, кого обманула блогерша.

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