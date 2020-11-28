Украинскому шахматисту предлагали роль в "Ходе королевы" от Netflix

Украинскому шахматисту Василию Иванчуку предложили сыграть в сериале "Ход королевы" от Netflix.

Он должен был играть российского гроссмейстера Василия Боргова, который в финальной серии встречается за шахматной доской с главной героиней Элизабет Хармон. Однако, Иванчук так и не смог получить заветную роль.

"Мне написали на эмейл, что вот есть такое предложение – сыграть роль Боргова. Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал – что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы. Прошла, возможно, неделя между тем как я получил письмо и ответил на него. И они ответили – извините, мы уже нашли другого актера на эту роль", – рассказал шахматист.

Стоит отметить, что на этом участие Иванчука в проекте не закончилась, ведь тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который был консультантом создателей сериала, решил положить в основу финальной партии всего сериала реальный шахматный поединок. Речь идет о встрече Василия Иванчука и американского шахматиста Патрика Вольфа, которую они сыграли в 1993 году, тогда партия закончилась ничьей.

К слову, новый сериал "Ход королевы" стал настоящим блокбастером. Сюжет картины построен на гениальной шахматистке, страдающую от наркотической зависимости. В основе сериала – роман "Ферзевый гамбит" писателя-фантаста Уолтера Тевиса.

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