Украинского певца застукали с девушкой: появилась реакция жены

Жена украинского певца Андрея Кише (Kishe), который попался на страстных объятиях с молоденькой девушкой, отреагировала на слухи о его измене.

"Мы с Андреем больше 20 лет женаты, у нас двое деток и я привыкла ему доверять, ведь он артист и в силу профессии вынужден играть роли, в фильмах, клипах, на сцене. Я всегда ему во всем помогаю и на съемочной площадке в том числе", — сказала в комментарии OBOZREVATEL Оксана Кише.

Однако новость, которая появилась в СМИ, ее все же огорчила. "У нас с Андреем даже был не большой спор по этой девушки, признаюсь немного заревновала, но мы давно вместе, так что все закончилось миром", — отметила она.

Танцовщицей оказалась Кристина Морозова, с которой Кише познакомился во время занятий по танго. В итоге они разговорились и оказалось, что девушка закончила театральный вуз. Певец решил попробовать ее на главную роль в клипе "Цю ніч", который скоро должен появиться в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта, когда в Украине проходил 1-й тур выборов президента, певцу Kishe разбили машину на платной парковке возле центрального ЖД вокзала в Киеве.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!