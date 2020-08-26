Украинское приложение вышло на первое место в американском AppStore

Украинское приложение Reface App, которое меняет лицо на фото и видео, вышло на первое место в американском AppStore в категории "Развлечения".

Об этом в Facebook написал СРО RefaceAI Иван Алцибеев. По его словам, украинским разработчикам удалось обойти по популярности TikTok, Netflix, Hulu и Disney. Reface также занял второе место в категории всех бесплатных приложений в американском AppStore.

"Сдвинуть Netflix, YouTube и TikTok на самом конкурентном рынке мира, сидя на Воздвиженке (микрорайон Киева. – Ред.)! До сих пор сложно поверить. Очень горжусь командой!" – написал Алцибеев.

Украинское приложение по популярности обогнало TikTok и Netflix скриншот

Отметим, что Reface является одним из проектов украинского стартапа RefaceAI, который основали Роман Могильный, Олесь Петров и Ярослав Бойко в 2011 году. По количеству загрузок приложение пересекло отметку в 27 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская модель с 13-м размером груди и обладательница титула "Самая натуральная грудь Украины" Мила Кузнецова перевоплотилась в певца Олега Винника с помощью приложения Reface.

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