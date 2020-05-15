Украинское издательство перепутало Кобылянскую с Марком Вовчком в учебнике: в сети скандал

Украинское издательство, которое специализируется на учебной литературе, перепутало известных писателей: книга произведений Ольги Кобылянской была выпущена с портретом Марка Вовчка.

На ошибку обратила внимание украинская писательница Оксана Забужко на своей странице в Facebook.

Ольга Кобылянская и Марко Вовчок

"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, потому что у меня дыхание перехватило. Я не знаю такого издательства – "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, издают они "учебники и пособия" по заказу украинского государства, аж гай гудит, и мы с вами за это платим. У меня к вам важный вопрос: узнали тетю, или нет?", – написала Забужко.

Пользователей в комментариях возмутила такая ошибка издательства.

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