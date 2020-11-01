Украинский юморист ответил на пародию Галкина о Зеленском и раскритиковал ее

Украинский юморист, звезда "Квартала 95" Юрий Великий, раскритиковал пародию Максима Галкина на президента Украины Владимира Зеленского.

Не так давно российский юморист записал видеоролик по поводу пяти вопросов главы государств.

В "Светской жизни" Великий сообщил, что также планировал сделать пародию на пять вопросов Зеленского. И когда увидел пародию на президента Украины мужа Аллы Пугачевой, заявил, что она не слишком качественная. Кроме того, артист отметили, что Галкину нужно немного поработать над новым образом.

"Несмотря на текст этого видео, несмотря на тему, с профессиональной точки зрения я смотрел, как он сделал это пародию. С недавних пор я сторонник Максима, мне нравится то, что он делает. Он действительно талантливый, профессиональный пародист. Но эту пародию, мне показалось, что он сделал не слишком качественно. Наш президент – он не говорит так, как это сделал Максим, у него более бархатный тембр голоса, он так щурит глаз и губы так складывает... Поэтому я показал ему, как бы это правильно было бы сделать. И вообще, над новым образом надо немного больше работать", – прокомментировал Великий.

Как сообщал раннее OBOZREVATEL, ведущий Остапчук, развеселил сеть пародией на девушек за рулем.