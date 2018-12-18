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/Мода

Украинский Vogue представил нового главного редактора

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Украинский Vogue представил нового главного редактора популярного издания. Им стал Филлип Власов.

Как сообщается на официальном сайте издания, мужчина уже не первый год сотрудничает с журналом. В частности, Власов создал и возглавлял отдел моды издания в течение 2 лет. Также в последнее время он работал креативным директором украинского fashion-ритейлера Asthik Group.

Украинский Vogue представил нового главного редактора
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"Большая честь – вернуться в проект в новом качестве и продолжить работать с командой действительно сверхспособных людей, с таким изяществом ломающих модные стереотипы и добивающихся, казалось бы, невозможного", – прокомментировал Филипп.

Украинский Vogue представил нового главного редактора

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября главного редактора украинского Vogue Ольгу Сушко уличили в плагиате. Так, она опубликовала авторскую статью, которая по содержанию очень походила на колонку Шахри Амирхановой, вышедшей в журнале Harper's Bazaar еще в 2006 году.

Отметим, что после большого резонанса сама главный редактор Vogue прокомментировала инцидент. Она рассказала, что под ее именем тексты пишут другие редактора, а скандальное письмо якобы опубликовал "внештатный автор".

Также 9 ноября, после служебной проверки, представители украинского Vogue отстранили от работы редактора.

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