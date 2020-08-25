Украинский телеканал показал в День Независимости концерт со звездами РФ

Виктория Довгань Люди 10:59, 25.08.2020 Обновлено: 11:15, 25.08.2020

Украинский телеканал "112 Украина" в День Независимости транслировал фестиваль "Славянский базар" в Витебске при участии звезд российского шоу-бизнеса.

Судя по записи на YouTube-канале СМИ, там выступало много артистов, которым запрещен въезд в Украину, а также те, кто перебрался из нашей страны в Россию.

Украинский дуэт "Кролики", который выступает в России
Скриншот видео
Лолита Милявская на "Славянском базаре"
Скриншот видео
В фестивале приняла участие и Таисия Повалий
Скриншот видео

В частности, концерт состоял из номеров дуэта комиков "Кролики" (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко), Лолиты, Таисии Повалий, Филиппа Киркорова, Сосо Павлиашвили, а также дуэта исполнителей Варвары и Алексея Петрухина. К слову, номер последних сопровождался танцами ансамбля в русских народных костюмах.

Российские исполнители Варвара и Алексей Петрухин
Скриншот видео
Концерт с участием Киркорова на День Независимости возмутил украинцев
Скриншот видео
Выступление Филиппа Киркорова
Скриншот видео
Сосо Павлиашвили также появился на экране "112 Украина"
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве топовые украинские звезды исполнили попурри из самых популярных хитов независимой Украины.

  • Однако группы "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что не давали разрешения на использование их песен.

  • Кроме того, многим украинцам не понравилось, как выглядели артисты, и то, что среди отрывков 42 песен они выполнили и русскоязычные.

  • Также люди выразили мнение, что концерт был лишен вкуса и что в стране, которая сейчас защищает свою независимость на востоке, вообще не время для подобных торжеств.

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