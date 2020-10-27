Украинский рокер о побеге из Беларуси из-за Лукашенко: мне быстро показали, кто я на самом деле

София Ковнир Люди 17:43, 27.10.2020 Обновлено: 17:56, 27.10.2020

Украинский музыкант, продюсер, шоумен и радиоведущий Сергей Кузин рассказал, почему ему пришлось уехать из Беларуси и как он потерял все.

Это произошло в начале 2000-х, в период, когда проходили президентские выборы, рассказал продюсер в интервью "ЖВЛ" (видео можно посмотреть ниже).

"Кому-то из государственных ребят понравилось радио, потом клуб с рестораном, которыми я владел. И я в самый ненужный момент отказался идти на компромисс с Администрацией президента по поводу некоторых изменений в программе сетки вещания. Был глуп, неумен, не умел договариваться. Мне быстро показали, кто я на самом деле", – сообщил Кузин.

Поэтому украинскому музыканту пришлось переехать в Киев, где он живет вместе с семьей по сегодняшний день.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер Сергей Кузин высказался о творчестве в период войны.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В Славянске женщине устроили травлю в маршрутке из-за украинского языка. Видео

В Днепре попрощались с 90-летней бабушкой Лю, которая помогала воинам. Фото

Обещание Зеленского закончить войну на Донбассе истекает 9 декабря, – Резников

Маша Фокина вступилась за дедушку и посоветовала СМИ "подбирать слова"

В Украине резко подорожал газ: сколько теперь придется платить