Украинский рокер о побеге из Беларуси из-за Лукашенко: мне быстро показали, кто я на самом деле

Украинский музыкант, продюсер, шоумен и радиоведущий Сергей Кузин рассказал, почему ему пришлось уехать из Беларуси и как он потерял все.

Это произошло в начале 2000-х, в период, когда проходили президентские выборы, рассказал продюсер в интервью "ЖВЛ" (видео можно посмотреть ниже).

"Кому-то из государственных ребят понравилось радио, потом клуб с рестораном, которыми я владел. И я в самый ненужный момент отказался идти на компромисс с Администрацией президента по поводу некоторых изменений в программе сетки вещания. Был глуп, неумен, не умел договариваться. Мне быстро показали, кто я на самом деле", – сообщил Кузин.

Поэтому украинскому музыканту пришлось переехать в Киев, где он живет вместе с семьей по сегодняшний день.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер Сергей Кузин высказался о творчестве в период войны.