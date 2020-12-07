Украинский режиссер Лавренчук рассказал о том, как в России обманывают с поддержкой Крыма

Украинский режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук рассказал, как его коллегу российскую оперную певицу Елену Образцову обманули с поддержкой Крыма.

Как стало известно, ей поступил звонок от представителя министерства культуры, после которого появилась публикация с заявлением, что певица поддержала оккупацию Россией Крыма. Об этом Лавренчук сообщил в интервью изданию "Гордон".

"Я звоню: "Елена Васильевна, что за х@ня?" Она говорит: "Позвонили из министерства культуры. Первый вопрос: "Знаете ли вы, что русскоязычных людей много в мире, в Крыму?" Она: "Да". – "Должны ли мы им помогать, поддерживать культуру, язык, давать денежные гранты?" Она: "Конечно!" Они: "То есть, если Владимир Владимирович Путин примет решение помогать активно, вы поддержите это?" Образцова: "Да", – рассказал режиссер.

По его словам, таких ситуаций было много. Поэтому Образцову "обманули, развели, как молодую".

Также Лавренчук отметил, что друзей-ватников у него нет. Многие его близкие вне политики. Но иногда для него выглядит странно, когда люди не знают, что происходит вокруг.

"Недавно мне парень в мессенджере пишет: "А можно я приду к вам в Оперу прослушиваться?" Я ему ответил, что придется подождать, пока времена поменяются, потому что мы не можем человека из РФ оформить, как бы он ни пел. Парень: "А что такое?" Я говорю: "Война на Донбассе. Слышали вообще, что происходит?" Он: "А при чем тут Россия? Ну, там Америка с бандеровцами". То есть связать двух слов не может, но мнение по этому поводу есть", – добавил режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Лавренчук рассказал о том, почему переехал из России в Украину. Он заявил, что не может находиться в стране, которая убивает его братьев.