Украинский режиссер Лавренчук – о переезде из России: невозможно находиться в стране, которая убивает твоих братьев

Украинский режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук рассказал о том, почему переехал из России в Украину. Он заявил, что не может находиться в стране, которая убивает его братьев.

По словам режиссера, он платил в России налоги и поэтому якобы поддерживал ситуацию. Ему пришлось уехать в Украину в 2014 году. Об этом Лавренчук сообщил в интервью изданию "Гордон".

Он рассказал, что раньше болезненно переносил происходящее на востоке Украины, ведь война – это страшно. Но сейчас все изменилось.

"Страшно, когда умирают люди с обеих сторон. Сейчас мне не очень больно. Я не говорю, что равнодушен к этим вопросам, но боль – это очень сильное чувство. Но не болит, поскольку я не обязан внутри себя находить компромиссы в связи с происходящим. Существует четкая экспозиция: есть моя страна, есть враг. Все. Точка. Мне с этим комфортно. Враг – он плохой, война – на войне умирают люди. Есть допустимое зло", – подчеркнул режиссер.

Евгений Лавренчук Info One

Лавренчук отметил, что патриотизм никогда не был его сильной стороной, но он имеет свою позицию.

Кроме того, режиссер добавил, что не может представить себя ватником. По его словам, он бы "напоминал дурачка из Украины" в ток-шоу Ольги Скабеевой.

"Когда ты находишься в логове врага, как Жеглов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то... И когда я видел, как близкие мне люди, которых я люблю, рассуждают про Украину, бандеровцев, распятия… Сколько можно? Я что, борец с фейками? Был бы таким Алексеем Навальным в искусстве. Не хочу. Мне это претит", – подытожил Лавренчук.

Евгений Лавренчук сообщил, почему бросил карьеру в России dumskaya.net

Напомним, Евгений Лавренчук родился во Львове. Он окончил Российскую академию театрального искусства по специальности "оперный режиссер". С марта 2018 года является главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета.

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