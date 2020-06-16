Алена Мозговая раскритиковала голливудских звезд, которые поддержали протесты в США

Украинский продюсер Алена Мозговая высказалась о протестах, которые продолжаются в США с начала июня, и подвергла критике американских звезд, поддерживающих движение Black Lives Matter.

Своим мнением, которое она усилила несколькими нецензурными словами, продюсер поделилась на Facebook.

"Я долго молчала на эту тему... но... то, что происходит в мире, а в частности в Америке – это полный, я должна сказать, абсолютный п***ц! Я не расистка, но ... Вы, те кто делает все эти погромы, кто издевается над теми, кто не может открутить вам уши и яйца, вы ничтожества и такими умрете, отвратительными ничтожествами!" – отметила продюсер.

Алена уверена, что американские звезды, которые поддерживают протесты, ошибаются.

"И пусть голливудские звезды, которые поддерживают всю эту х***ню, выйдут без охраны на улицу! И когда их заставят целовать шузы какого-то м**ла, я посмотрю, куда денется вся их толерантность! Р.S. Последней каплей стало видео, где избили белую женщину с младенцем на руках", - написала Мозговая.

скриншот из Facebook Алены Мозговой

Пользователи сети поддержали Мозговую своими комментариями.

"Я тоже так думаю", "Толерантность – это зло", "Полностью согласна с вами", – пишут единомышленники Алене.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией еще одного афроамериканца.

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