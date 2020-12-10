Украинский продюсер о концертах Лорак в РФ: она могла не выступать там, когда у нас гибнут люди

Популярный украинский продюсер и музыкант Дмитрий Климашенко признался, что он думает по поводу того, что певица Ани Лорак сейчас живет и выступает в России.

Так, в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Климашенко рассказал, что они дружат с артисткой с юных лет. Однако, по его словам, он никогда не мог понять: как Лорак может выступать на правительственных концертах в РФ "в тот момент, когда у нас гибнут люди" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На самом деле артисты должны нести ответственность за то, что они говорят, что они делают. Потому что они являются кумирами миллионов. Она могла не выступать на правительственных концертах в России в тот момент, когда у нас гибнут люди. Она могла выступать, можно сказать, для людей, но ни в коем случае не на профессиональных мероприятиях", – заявил Дмитрий.

Дмитрий Климашенко и Ани Лорак

Он также добавил, что никогда не скрывал своей позиции и всегда прямо говорил об этом Лорак.

"В ответ она говорила: "Дим, я не понимаю. Я пою для людей, я принадлежу народу", – поделился Климашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак презентовала клип на песню "Страдаем и любим" и разочаровала своих фанатов. Происходящее в кадре сравнили с "вечеринкой в наркопритоне".