Украинский певец GENA VITER на период карантина запустил социальный флешмоб. Исполнитель призвал помочь с продуктами питания людям, которые попали в зону риска.

У этой инициативы также появился хештег #babushkanakarantine. Об этом музыкант сообщил на личной странице в Instagram.

Геннадий Витер Пресс-служба

"Друзья, собираясь в магазин, вспомните о соседях – бабушках с вашего подъезда, которые остались на карантине. Соберите и для них пакет с продуктами! Наша забота и внимание им сейчас очень нужны! Присоединяйтесь!" – призвал артист.

В своем видеообращении GENA VITER также показал, как он съездил в супермаркет и покупал товары первой необходимости. Сразу же к акции присоединились члены команды певца из Kontramarka label и поклонницы музыканта, в частности, из тех городов, где у артиста запланирован тур "Мона Лиза 2020".

Чтобы посмотреть видео, прокрутите "карусель" в сторону:

Кроме этого GENA VITER показал в своем Instagram-аккаунте, как у него проходит карантин. Артист наводит порядок на приусадебной территории, а также признался, кто больше всего рад его постоянному присутствию:

"Трое моих любимых ротвейлеров безумно счастливы от того, что их хозяин находится дома. Времени теперь им уделяется по максимуму".

Как сообщал OBOZREVATEL, GENA VITER объявил о старте концертного тура "Мона Лиза".

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