Украинский мастер создал уникальную миникобзу длиной 11 см. Фото

Украинский мастер Назар Божинский из Харькова создал уникальную миникобзу длиной 11 см.

Как передает 24 канал, инструмент сделан по всем канонам старых мастеров. Миникобза вмещается в ладошку и на ней даже можно играть. Это уже не первый инструмент Божинского в миниверсии: ранее мастер изготавливал в таком формате лиры, торбаны, бандурки и другие атрибуты для музыки.

Миникобза во время создания. 24tv.ua

"Строй может держать такая (кобза) как ладонь. Если меньшего размера, то держать строй очень трудно. Это минимальная, на которую еще можно натянуть струну", – рассказывал мастер.

Назар Божинский. 24tv.ua

К слову, досталась миникобза миниатюрному человечку – кукле-кобзарю. Мастер Марина Соколенко из Харькова перевоплощает кукол Барби в украинок. Ее задача: оживить прадедовские быт и одежду. Так, недавно она создала казака Мамая, которому и досталась миникобза.

Девушка планирует создать трио музыкантов и в этом ей поможет Божинский. Теперь еще двум куклам нужно создать минискрипку, басоли и цимбалы.

Кукла с кобзой. 24tv.ua

Как сообщал OBOREVATEL, ранее хит MELOVIN’а сыграли на бандуре и гитаре, а ролик опубликовали в Facebook.