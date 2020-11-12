Украинский кинорежиссер отказалась от звания, которое ей присвоил Зеленский

Украинская писательница и кинорежиссер Ирина Цилык отказалась от звания "Заслуженной деятельницы искусств Украины", которое ей присвоил президент Владимир Зеленский.

Такими подробностями знаменитость поделилась на личной странице в Facebook. По словам Цилык, она узнала о присвоении звания случайно из СМИ и для нее это было полной неожиданностью. Многие друзья уговаривали кинорежиссера не отказываться от государственной награды, однако она так и не смогла "примерить" ее на себя.

"Давайте считать этот пост моей официальной позицией. Вчера я случайно со СМИ узнала о звании "Заслуженной деятельницы искусств Украины", которое было вручено мне президентом Украины. Эта новость, мягко говоря, меня удивила, ведь я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания (как мне уже объяснили, речь идет об определенной процедуре). Поэтому я ждала, что со мной кто-то свяжется по этому поводу, но нет. Было время переварить информацию, почитать поздравления моих друзей и письма в приватные сообщения с советами "ни в коем случае не отказываться от звания". Но я так и не смогла на себя примерить все это – ну какая из меня заслуженная?" – заявила Цилык.

Ирина Цилык отказалась от звания "Заслуженной деятельницы искусств Украины" Facebook-аккаунт Ирины Цилык

Она также отметила, что считает неуместным принимать такие награды во времена "неуверенности", когда многих ее коллег из киносообщества было обиженно несправедливыми действиями нынешней власти

"Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, смотря на это с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие награды во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества было обиженно несправедливыми действиями нынешней власти", – подытожила кинорежиссер.

Ирина Цилык отказалась от звания, которое ей присвоил Зеленский Facebook-аккаунт Ирины Цилык

Ирина Цилык – украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. В 2020 году стала лауреатом американского кинофестиваля "Сандэнс" за лучшую режиссерскую работу в категории мирового документального кино за ленту "Земля голубая, будто апельсин".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, который ему присудил президент Владимир Зеленский.