Украинский кинорежиссер отказалась от звания, которое ей присвоил Зеленский

Юля Ухина
Юля Ухина
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Ирина Цилык

Украинская писательница и кинорежиссер Ирина Цилык отказалась от звания "Заслуженной деятельницы искусств Украины", которое ей присвоил президент Владимир Зеленский.

Такими подробностями знаменитость поделилась на личной странице в Facebook. По словам Цилык, она узнала о присвоении звания случайно из СМИ и для нее это было полной неожиданностью. Многие друзья уговаривали кинорежиссера не отказываться от государственной награды, однако она так и не смогла "примерить" ее на себя.

"Давайте считать этот пост моей официальной позицией. Вчера я случайно со СМИ узнала о звании "Заслуженной деятельницы искусств Украины", которое было вручено мне президентом Украины. Эта новость, мягко говоря, меня удивила, ведь я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания (как мне уже объяснили, речь идет об определенной процедуре). Поэтому я ждала, что со мной кто-то свяжется по этому поводу, но нет. Было время переварить информацию, почитать поздравления моих друзей и письма в приватные сообщения с советами "ни в коем случае не отказываться от звания". Но я так и не смогла на себя примерить все это – ну какая из меня заслуженная?" – заявила Цилык.

Ирина Цилык отказалась от звания "Заслуженной деятельницы искусств Украины"

Она также отметила, что считает неуместным принимать такие награды во времена "неуверенности", когда многих ее коллег из киносообщества было обиженно несправедливыми действиями нынешней власти

"Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, смотря на это с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие награды во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества было обиженно несправедливыми действиями нынешней власти", – подытожила кинорежиссер.

Ирина Цилык отказалась от звания, которое ей присвоил Зеленский

Ирина Цилык – украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. В 2020 году стала лауреатом американского кинофестиваля "Сандэнс" за лучшую режиссерскую работу в категории мирового документального кино за ленту "Земля голубая, будто апельсин".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, который ему присудил президент Владимир Зеленский.

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