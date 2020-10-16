Украинский кастинг-директор о "массовом засилье актеров из РФ" в Киеве: "Миротворец" больше не влияет на их въезд

Украинский кастинг-директор PRONTO FILM Алла Самойленко возмутилась "массовым засильем" российских актеров в Киеве. Она отметила, что страна постепенно возвращается в так называемый "русский мир".

Такое мнение женщина высказала на личной странице в Facebook, в ответ на сообщение московского агента о сотрудничестве с его подопечным. По словам Самойленко, украинские артисты ничем не уступают российским, поэтому ей непонятно, почему до сих пор приоритетность в нашей стране остается за вторыми. А также, почему информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину.

"Еще сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ. Они переходят из проекта в проект. Производители отслеживают пребывания именно российских актеров. Которые всем нужны, неважно, подходят под роль или нет, главное – российские. Есть, конечно, категории, где украинских не хватает. Но есть категории, в которых наши актеры не то, что не уступают – гораздо лучше выглядят своих коллег из-за рубежа. Так вот, резюмируя – конечно, тот, кто достиг определенного уровня узнаваемости в телепродюсеров, сохранит свою возможность сниматься в главных и больших ролях русскоязычных сериалов. Но что будет с тем замечательным молодым поколением, замену которому тоже везут из Москвы? Я считаю, что это наш хлеб, украинцы платят здесь налоги, они ни в чем не уступают в мастерстве россиянам, а иногда, за счет молодой энергии и широты мировоззрения – преобладают россиян! Так почему приоритет имеют русские актеры? Кэш, что передается из Москвы? Власть, изменила вектор? И мы об этом ничего не знаем, зато почему-то знают россияне" – написала Самойленко.

vesti.ua

Она также отметила, что из-за "непрозрачных" действий власти Украины, в частности, массового снятия санкций с российских артистов и коллапса экономики, кинопроцесс в стране "превращается в зеленое болото". А украинские актеры остаются на втором плане в качестве "подтанцовки".

"Когда началась война, русские боялись сюда ехать, наши актеры разыгрались и начали получать главные роли в сериалах, потому что производство не прекращалось. На сегодня, сюда так же массово, несмотря на пандемию, едут российские творческие кадры, и все возвращается к тому состоянию, которое было до войны. Украинцы на подтанцовках, второй план, которому милостиво прощается легкая "нечистота" русского произношения. Поэтому с горечью могу констатировать, что наша красивая "взлетная полоса" кинопроцесса благодаря непрозрачным действиям власти и коллапса экономики превращается в зеленое болото", – подытожила Самойленко.

Facebook-аккаунт Аллы Самойленко

Facebook-аккаунт Аллы Самойленко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказывала о том, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.