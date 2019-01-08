Украинский фотограф показала фото ''порно-любовницы'' Трампа для Playboy

Украинский фотограф Саша Самсонова, известная сотрудничеством с моделями семейства Кардашьян, показала в Instagram пикантные фотографии порнозвезды Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) для журнала Playboy.

Дэниелс, которая утверждает, что имела интимную связь с президентом США Дональдом Трампом, украсит первый выпуск мужского глянца в 2019 году.

Эффектная блондинка продемонстрировала на камеру пышную грудь, пикантности снимкам добавил ее прозрачный наряд, надетый на голое тело.

Фотографии Самсоновой собрали в соцсети более 20 тыс. лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сторми Дэниелс уверяет, что имела интимную связь с американским президентом Дональдом Трампом, как только тот женился на Мелании Трамп. Дэниелс впоследствии якобыполучила $130 тысяч за обещание молчать, но не сдержала его.

Позже стало известно, что Трамп даже угрожал порноактрисе из-за ее желания рассказать о сексуальной связи с ним. Он якобы подсылал к ней посторонних мужчин, которые грозились физической расправой.