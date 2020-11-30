Украинский актер Модзелевский умер от коронавируса

В Киеве от коронавируса умер украинский актер театра и кино Олег Модзелевский. Ему было 66 лет.

Об этом написал на личной странице в Facebook фотограф Сергей Рыжков, который поддерживал с Модзелевским дружеские отношения.

"С прискорбием сообщаю, что COVID-19 забрал жизнь актера и режиссера Олега Модзелевского", – сообщил он.

Отметим, Олег Модзелевский родился в 1954 году. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. С 2007 года был актером Театра сатиры при центре творческих инициатив Киева.

Артист также снимался в российских и украинских многосерийных фильмах, он часто играл священнослужителей. Так, он сыграл священников в сериалах "Порох и дробь", "Я подарю тебе рассвет", а также монаха в фильме "Биение сердца". Также он исполнял роли в пятом сезоне популярного сериала "Возвращение Мухтара", лентах "Деревенский роман", "Городской пейзаж" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский дизайнер, основатель и куратор львовской недели моды Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП. Ему было 37 лет.