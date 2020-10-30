Украинские звезды высказались о скандальном решении КСУ и вышли на митинг

Украинские звезды массово отреагировали на скандальное решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников.

Так, в своих соцсетях они высказались против решения об уничтожении электронного декларирования должностных лиц. Кроме того, некоторые из них присоединились к акции протеста, которая прошла в пятницу, 30 октября, под зданием КС Украины (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Шоумен и кандидат на должность мэра Киева от партии "Голос" Сергей Притула присоединился к митингу и выразил недовольство не только относительно решения Конституционного суда, но и действий власти. Он также отметил, что вся эта ситуация "парализовала" систему местных выборов.

Сергей Притула на протесте под зданием КСУ Facebook-аккаунт Сергея Притулы

"Своим решением об уничтожении электронного декларирования судьи отбросили Украину на несколько лет назад. Более того, они парализовали систему выборов. Новоизбранные депутаты не могут приступить к своим обязанностям, пока не пройдут антикоррупционную спецпроверку... Президент Зеленский теперь делает вид, что он очень обеспокоен, и пытается еще больше углубить кризис явными антиконституционными решениями. Так, он в патовой ситуации. Законного правильного выхода из этой ситуации почти нет. Судьи КС фактически неприкосновенны. И ситуация, которую мы имеем сейчас – это следствие работы многих поколений президентов и парламентариев, которые с самого начала Независимости строили систему "под себя". Поэтому мы сегодня на улице. Под судом. Чтобы показать, что нам надоело. Мы не хотим и не будем дальше терпеть", – заявил Притула.

Facebook-аккаунт Сергея Притулы

В свою очередь фронтмен группы "Океан Ельзы" и политический деятель Святослав Вакарчук присоединился к критике главой фракции "Голос" Сергеем Рахманиным законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий КСУ. К слову, Вакарчук также пришел на акцию протеста, которая проходила под зданием суда.

Twitter-аккаунт Golub

"Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин высказался о ситуации вокруг пресловутого решения Конституционного суда. Лучше и не скажешь: "Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива – тоже. Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа. Для того, чтобы мир не удивлялся решением наших судов, надо было навести порядок в системе. В частности, создать нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано... Безнаказанность побеждается неотвратимостью наказания", – привел слова Рахманина Вакарчук.

Facebook-аккаунт Святослава Вакарчува

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк также высказался о ситуации вокруг скандального решения Конституционного суда.

"Понемногу становимся специалистами в конституционном праве, потому что вирусология уже надоела", – написал он.

Facebook-аккаунт Игоря Кондратюка

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