Украинские звезды высказались о скандальном решении КСУ и вышли на митинг

Украинские звезды массово отреагировали на скандальное решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников.

Так, в своих соцсетях они высказались против решения об уничтожении электронного декларирования должностных лиц. Кроме того, некоторые из них присоединились к акции протеста, которая прошла в пятницу, 30 октября, под зданием КС Украины (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Шоумен и кандидат на должность мэра Киева от партии "Голос" Сергей Притула присоединился к митингу и выразил недовольство не только относительно решения Конституционного суда, но и действий власти. Он также отметил, что вся эта ситуация "парализовала" систему местных выборов.

"Своим решением об уничтожении электронного декларирования судьи отбросили Украину на несколько лет назад. Более того, они парализовали систему выборов. Новоизбранные депутаты не могут приступить к своим обязанностям, пока не пройдут антикоррупционную спецпроверку... Президент Зеленский теперь делает вид, что он очень обеспокоен, и пытается еще больше углубить кризис явными антиконституционными решениями. Так, он в патовой ситуации. Законного правильного выхода из этой ситуации почти нет. Судьи КС фактически неприкосновенны. И ситуация, которую мы имеем сейчас – это следствие работы многих поколений президентов и парламентариев, которые с самого начала Независимости строили систему "под себя". Поэтому мы сегодня на улице. Под судом. Чтобы показать, что нам надоело. Мы не хотим и не будем дальше терпеть", – заявил Притула.

В свою очередь фронтмен группы "Океан Ельзы" и политический деятель Святослав Вакарчук присоединился к критике главой фракции "Голос" Сергеем Рахманиным законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий КСУ. К слову, Вакарчук также пришел на акцию протеста, которая проходила под зданием суда.

"Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин высказался о ситуации вокруг пресловутого решения Конституционного суда. Лучше и не скажешь: "Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива – тоже. Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа. Для того, чтобы мир не удивлялся решением наших судов, надо было навести порядок в системе. В частности, создать нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано... Безнаказанность побеждается неотвратимостью наказания", – привел слова Рахманина Вакарчук.

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк также высказался о ситуации вокруг скандального решения Конституционного суда.

"Понемногу становимся специалистами в конституционном праве, потому что вирусология уже надоела", – написал он.

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