Украинские звезды устроили флешмоб поздравлений воинов с Днем защитника

В среду, 14 октября, празднуют День защитника Украины.

По случаю праздника украинские знаменитости решили публично поздравить защитников Украины, опубликовав на своих страницах в Instagram трогательные поздравления, подкрепленные соответствующими снимками.

OBOZREVATEL собрал первые послания с теплыми словами от украинских артистов.

Павел Зибров

"Дорогие друзья, сегодня с фото вас приветствует 23-летний, безусый Павел Зибров, который принимает присягу. Примите искренние поздравления с праздниками - Днем защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы! Эти праздники неразрывно связаны между собой, ведь Божья Матерь - это заместитель и покровительница наших казаков. От всего сердца желаю вам здоровья и долголетия, бодрости духа, радости и добра, мирного неба и благополучия! Купайтесь в счастье и пусть Пресвятая Богородица всегда оберегает ваш дом!" – написал в Instagram певец.

Павел Зибров показал себя 23-летним без усов.

Павел Зибров поздравил воинов с Днем защитника Украины.

Павел Зибров опубликовал архивные фото.

Джамала

"Во времена, когда почти ничего не понятно в этом мире. Революции, войны, пандемия. Как выжить в таком хаосе? Как сохранить себя и свою семью? Любить. Уважать. Соблюдать правила и границы. Прощать. И защищать свою семью, свой дом, свою страну! С Днем защитника Украины! С праздником вас, ребята, мужчины и женщины! Здоровья, мира, понимания!" – трогательно поздравила артистка.

Джамала опубликовала семейное фото и трогательно поздравила с праздником.

Марина Боржемская

"Дорогие, поздравляю вас с Днём защитника Украины. Сегодня так же большой праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. Говорят, именно с сегодняшнего дня начинается сезон свадеб и венчаний. Пусть небеса берегут все союзы и дают мир и добро в каждый дом. Так же сегодня нельзя выяснять отношения, кричать, убирать, шить и заниматься крупными работами. Уделите время близким и своей семье. Приготовьте вкусное угощение на ужин, за которым смогут собраться все близкие и прекрасно провести время вместе. Всем хорошего выходного и божьих щедрот", – поделилась в фотоблоге телезвезда.

Марина Боржемская написала трогательный пост.

Дзидзьо

"Хочу поздравить с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, которая защищает всех, кто об этом просит. В этот день мы празднуем создания Украинской повстанческой армии (УПА), отмечаем День украинского казачества, а уже седьмой год — День защитника Украины! Поэтому, ребята, будьте здоровы и благодарим наш мир", – присоединился к поздравлениям музыкант.

Дзидзьо присоединился к поздравлениям с Днем защитника Украины.

Злата Огневич

"Поздравляю с Днем защитника Украины! Ценю и благодарю за все, что делаете для нашей страны!" – коротко поздравила с праздником певица.

Злата Огневич коротко поздравила с праздником.

Анастасия Приходько

"Сегодня очень светлый день. Очень символично, что именно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы отмечаем и поздравляем наших защитников Украины. Дай Бог нам всем мира. Пусть небо будет добрым к тем, кто сейчас стоит за Украину не только на границе, но и в души. Божьих щедрот, благословение и благополучие в каждый дом и в каждую семью! Любви нам всем, тепла, добра и уюта. Сегодня для меня — не просто выходной день. Это настоящий светлый праздник и возможность побыть с любимыми, пообщаться, приготовить вкусный ужин и провести время вместе. Пусть эта возможность будет у каждой семьи! Всех крепко обнимаю! Быть Добру", – написала в Instagram звезда.

Анастасия Приходько трогательно поздравила с Днем защитника Украины.

Анна Саливанчук

"Дорогие защитники Украины! Вы доказали, что являетесь достойными потомками украинского казачества. Искренне желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и мирного неба! Также сердечно поздравляю всех с особым Днем для Украины — праздником Пресвятой Покровы — единственным религиозным праздником, который является одновременно национально-патриотическим и государственным. Желаю всем нам казацких поступков, побед и глубокой духовности. Пусть стремление отстаивать свою свободу, и независимость будет непременной чертой украинцев! С праздниками вас!" – подписала фото актриса.

Анна Саливанчук написала трогательный пост в Instagram.

Владимир Остапчук

"Быть защитником. Всегда. С праздником!" – подписал фото с дочерью ведущий.

Владимир Остапчук с дочерью поздравили с праздником.

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