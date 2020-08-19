Украинские звезды сняли патриотичное видео в поддержку Беларуси: в сети ажиотаж

Рок-группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" вместе с украинскими артистами сняли клип на патриотический трек "Героям", таким образом поддержав граждан Беларуси, которые выходят на протесты против диктатуры Александра Лукашенко.

Песню "Героям" вместе с "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" спели также Олег Собчук (группа "СКАЙ"), Иван Леньо и Сергей Соловев (группа Kozak System) и Артур Даниелян. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Этот трек – поддержка для украинских воинов и людей, протестующих сейчас в Беларуси. Для всех несокрушимых и сильных духом", – говорится в описании клипа.

Украинские рокеры записали мощный трек в поддержку Беларуси YouTube (скриншот видео)

Украинские артисты поддержали белорусов YouTube (скриншот видео)

Музыканты отметили, что съемки клипа проходили на крыше самого высокого здания в Киеве, а текст песни частично был переведен также и на белорусский язык. Режиссером клипа является Артем Григорян. Автор текста и музыки – Сергей Танчинец.

Лидер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец YouTube (скриншот видео)

Украинские музыканты записали трек в поддержку белорусам YouTube (скриншот видео)

Отметим, в видео также снялись многие украинские знаменитости, среди которых – шоумен Сергей Притула, режиссер и писатель, бывший политзаключенный Олег Сенцов, стронгмен Василий Вирастюк, режиссер Ахтем Сеитаблаев, ведущий Сергей Кузин и многие другие.

Ахтем Сеитаблаев поддержал белорусов YouTube (скриншот видео)

Олег Собчук в коипе "Героям" YouTube (скриншот видео)

Притула поддержал белорусов YouTube (скриншот видео)

Олег Сенцов снялся в клипе YouTube (скриншот видео)

Вирастюк снялся в клипе "Героям" YouTube (скриншот видео)

Артисты поддержали белорусов YouTube (скриншот видео)

Украинцы записали трек о протестах в Беларуси YouTube (скриншот видео)

После презентации клипа в сети возник ажиотаж среди пользователей. В комментариях они высказали восхищение в адрес музыкантов, многие также указали, что песня довела их "до мурашек и слез". Примечательно, что на клип отреагировали также и белорусы – они поблагодарили украинцев за поддержку.

"Только украинцы могут так по-настоящему поддерживать народ, который так подло обманывали много лет. Мы прошли все это! Нам это знакомо. Беларусь, боритесь, Украина с вами", – отметили пользователи.

"Песня вывернула душу! Я плачу от такой поддержки в сторону народа. Даже в такое непростое время это дает надежду и показывает, что все не напрасно", – добавили другие.

Украинские звезды сняли патриотичное видео в поддержку Беларуси: в сети ажиотаж YouTube (скриншот видео)

Украинские звезды сняли патриотичное видео в поддержку Беларуси: в сети ажиотаж YouTube (скриншот видео)

Украинские звезды сняли патриотичное видео в поддержку Беларуси: в сети ажиотаж YouTube (скриншот видео)

Украинские звезды сняли патриотичное видео в поддержку Беларуси: в сети ажиотаж YouTube (скриншот видео)

Украинские звезды сняли патриотичное видео в поддержку Беларуси: в сети ажиотаж YouTube (скриншот видео)

Украинские звезды сняли патриотичное видео в поддержку Беларуси: в сети ажиотаж YouTube (скриншот видео)

Украинские звезды сняли патриотичное видео в поддержку Беларуси: в сети ажиотаж YouTube (скриншот видео)

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