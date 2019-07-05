Украинские звезды снова выступят в России

Опальные украинские звезды посетят международный конкурс "Новая волна-2019", который пройдет в российском Сочи.

Так, в фестивале страны-агрессора планируют принять участие Ани Лорак и Светлана Лобода. Об этом говориться на странице поклонников певицы Ирины Аллегровой в Instagram.

Светлана Лобода и Ани Лорак

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Отметим, что выступления артисток состоится в один день — 25 августа, на творческом вечере композитора Игоря Крутого.

Программа "Новой Волны-2019" Фото: instagram/irinaallegrova.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, народная артистка Украины София Ротару, которая в 2018 году отказалась от частных концертов в России, также собралась на международный конкурс "Новая волна" в Сочи.

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