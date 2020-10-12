Украинские звезды призвали поддержать узников Кремля. Впечатляющее видео

Украинские знаменитости призвали подписать петицию в поддержку узников Кремля. Авторы заявления требуют освободить всех политзаключенных в оккупированном Крыму и России, чтобы защитить их жизни.

Соответствующий ролик опубликовал на своей странице в Facebook общественный деятель Игорь Козловский. В нем снялись журналистка Янина Соколова, режиссер Ахтем Сеитаблаев, актриса Римма Зюбина, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, бывший политзаключенный Олег Сенцов и многие другие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Це просто підпис, знаєш?

Для того, для кого це зовсім не просто.

Зроби не тому, що тебе попросили якісь балакучі голови.

Зроби це тому, що ти просто в силі", – отметили знаменитости в видео.

Отметим, в настоящее время петиция, автором которой является Центр Общественных свобод, набрала 11435 голосов с 15 000 нужных. В заявлении авторы требуют принять безотлагательные меры в отношении людей, которых Россия удерживает как официально, так и через подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования на Донбассе. Поддержать петицию можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рок-группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" вместе с украинскими артистами сняла клип на патриотический трек "Героям", таким образом поддержав граждан Беларуси, которые выходят на протесты против диктатуры Александра Лукашенко.