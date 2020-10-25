Украинские звезды признались, сколько потратили на лечение COVID-19

Украинские артисты Сергей и Снежана Бабкины, Елена Кравец и ведущие Маричка Падалко и Неля Шовкопляс переболели на коронавирус и рассказали о своих симптомах.

В программе "Светская жизнь" знаменитости не только поделились о том, как протекала их болезнь, но и признались, сколько средств они потратили на лечение коронавируса.

Так, лечение COVID-19 и диагностика всей семьи обошлась Бабкиным в 30-40 тысяч гривен.

"Лечение, КТ, и еще анализы, кровь. Дети и родители сдавали анализы. Моя мама заболела, наша няня заболела. Я делала 7 или 8 ПЦР- тестов, Сережа 5 раз сдавал", – сообщила семья в интервью.

О расходах на лечение COVID-19 рассказала и ведущая Падалко. Так, семья потратила примерно 10 000 гривен. При том, что расходы звезды покрыла страховая компания.

А ведущая "Сніданку з 1+1" Шовкопляс минимально потратила средств на лечение COVID-19.

"Если посчитать две баночки витамина С и бутылки воды, которые я покупала, то, пусть 200 гривен я потратила на все лечение", – признавалась звезда.

Кроме того, звезда "Женского Квартала" Кравец призналась, что переболела на коронавирус в легкой форме. Из симптомов у нее был легкий кашель. А вот ведущая Падалко пережила сильный токсикоз. Симптомы COVID-19 у Бабкиных были ярко выраженные – высокая температура, слабость в теле и боль в мышцах.

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