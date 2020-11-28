Украинские звезды почтили память жертв голодоморов: трогательные обращения

В субботу, 28 ноября, проходит День памяти жертв голодоморов и репрессий. В эту дату Украина чтит память миллионов людей, убитых голодом в XX веке.

Чествуют погибших и украинские знаменитости, которые в социальных сетях вспомнили о трагедии и написали трогательные обращения.

OBOZREVATEL опубликовал посты украинских звезд, которые почтили память жертв голодоморов: Елена Зеленская, Святослав Вакарчук, Джамала и другие знаменитости.

Так, одной из первых почтила память миллионов людей, убитых голодом в XX веке жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена.

"Говорят, время лечит. Но не в этом случае. Годы, десятилетия и даже столетия не смогут залечить те раны в сердце Украины. Возможно ли, чтобы в стране с плодородной землей и трудолюбивые людьми от голода умерли миллионы?! От искусственного голода, умышленного уничтожения украинского народа. Мы не можем ничего исправить. Но можем помнить. И никогда не позволить этому ужасу повториться", – написала в Facebook супруга президента.

Елена Зеленская. Facebook Елены Зеленской

Также напомнил украинцам о страшном геноциде музыкант и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Сталинский режим не смог поставить украинского крестьянина на колени и тогда решил уничтожить его. А вместе с ним – всю его семью. Миллионы украинцев погибли за то, что хотели быть хозяевами на своей земле. Страшный геноцид оставил в нашей коллективной памяти глубокий след. И задача для каждого последующего поколения – не допустить трагедии. Мы ставим сегодня свечку не только в память о погибших. Когда мы вместе, когда мы помним историю, никакой режим не страшен", – сообщил в Facebook артист.

Святослав Вакарчук. Facebook Святослава Вакарчука

Украинская группа "Фиолет" сообщила в Facebook, что каждый украинец должен помнить о Голодоморе, и обязан не позволить этому ужасу повториться.

"Голодомор 1932-1933 гг. Должны помнить. Обязаны не повторить", – написал коллектив на официальной странице в соцсети.

Группа "Фиолет". Facebook группы "Фиолет"

Обратилась к украинцами и певица Джамала, которая призвала всех зажечь свечу в память о погибших.

"Сегодня в 16:00 зажгите свечу в память о миллионах людей, которые были убиты голодом. Вечная память!" – сообщила в Facebook артистка.

Джамала . Facebook Джамалы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.