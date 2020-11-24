Украинские звезды объединились против насилия над женщинами: опубликовано трогательное видео

Популярные украинские знаменитости записали трогательный ролик ко Всемирному дню борьбы против насилия над женщинами, который отмечают 25 ноября.

Соответствующее видео опубликовала телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"Лично я хочу сказать вам, что последние несколько лет мы с вами вывели эту тему из общественной слепоглухонемоты настолько, что можем ощутить результат: создаются организации, тему поднимает пресса, строятся приюты! А, главное, женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать этот сложный и удушающий круг... Этот ролик – невероятное тому доказательство. Из "несуществующей" темы насилие над женщинами в нашей стране превратилось в кричащую!!! Потому что цифры страшные, и работы, чтобы их уменьшить, много", – написала ведущая.

Популярные украинские знаменитости записали трогательный ролик Скриншот

Кроме того, к записи видео присоединились такие известные артисты как Дима Монатик, Оля Полякова, Юлия Санина, ALYOSHA и Тарас Тополя.

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