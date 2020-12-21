Украинские министры посоревнуются в приготовлении борща: кулинарный батл будут транслировать онлайн

В Министерстве культуры и информационной политики рассказали, что среди членов украинского правительства проведут соревнование по приготовлению борща.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта на официальной странице в Facebook. Данный марафон под названием "Культура и традиция приготовления украинского борща" проведут 22 декабря.

Участники соревнования: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ольга Стефанишина и Александр Ткаченко

В частности, 22 декабря с 17:30 до 18:30 пятеро министров украинского правительства в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща. Рецептуру для участников, деление на команды и победное первое место определит шеф-повар Евгений Клопотенко. Транслировать кулинарный батл будет Минкульт на своей странице в Facebook.

Евгений Клопотенко Instagram Евгения Клопотенко

Facebook-аккаунт Министерства культуры и информационной политики Украины

Отметим, что в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась собственноручно приготовленным украинским борщом.