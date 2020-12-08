Украинские актеры Цимбалюк и Трегубова снялись в провокационном клипе "Ленинграда". Видео

Украинские актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Трегубова стали главными героями в новом клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг".

Режиссером видео стал Леонид Колосовский, который уже ранее работал с группой. Он также снял для коллектива клип на песню i_$uss, который позже был номинирован на престижную европейскую премию Berlin Video Music Awards 2020. Новое видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Цимбалюк и Трегубова сыграли в клипе "Ленинграда". Скриншот видео

Цимбалюк сыграл мачо в клипе "Ленинграда". Скриншот видео

В клипе российской группы также снялись украинские актрисы Ольга Голдис и Виктория Варлей. Ролик, вероятно, создавался в Киеве. Почему коллектив из РФ выбрал для исполнения главных ролей украинских артистов – неизвестно.

Дарья Трегубова и Ольга Голдис в клипе. Скриншот видео

Цимбалюк и Варлей снялись в клипе "Миг" группы Ленинград. Скриншот видео

О чем клип "Миг"

По сценарию, на светском рауте две "дамы под 40", роли которых исполнили Дарья Трегубова и Ольга Голдис, сражаются за внимание одного мужчины. Персонаж Тараса Цимбалюка – завидный холостяк по имени Роман – флиртует с обеими.

Кадр из клипа "Миг" группы "Ленинград". Скриншот видео

Когда женщины встречаются в уборной, они устраивают жесткую драку. В результате ни одна из них не в состоянии вернуться в зал и мужчина "достается" третьей девушке.

Цель видеоклипа – высмеять категорию женщин, которые, не желая замечать своего возраста, злоупотребляют пластическими операциям и потом начинают "охоту" на молодых кавалеров.

Кадр из клипа "Миг". Скриншот видео

Кадр из клипа "Миг" группы "Ленинград". Скриншот видео

Дарья Трегубова и Тарас Цимбалюк в клипе "Миг" группы "Ленинград". Скриншот видео

Примечательно, что лидером коллектива "Ленинград" является скандальный певец Сергей Шнуров – он посещал оккупированный полуостров Крым и с 2016 года внесен в базу "Миротворец".

Шнуров занесен в базу "Миротворца". Сайт "Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Тарас Цимбалюк стал участником популярного телепроекта "Танці з зірками" и уже после первых выпусков обрел статус секс-символа шоу. О его участии в танцевальном проекте – читайте в эксклюзивном интервью.