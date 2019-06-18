Украинская знаменитость вызвала ажиотаж "голым" фото в ванной

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская взбудоражила сеть пикантным снимком.

Обнаженная исполнительница позировала в ванной с пеной, а фотографию опубликовала на своей странице в Instagram.

"Вновь не греет лето и вино с бокала. Выливаю в море, потому что давно не пью. Я тебе звонила. Я тебе молчала. Но штормит снова. Baby, I love You", – написала она слова из песни.

Снимок Цибульской вызвал ажиотаж в сети. Поклонники в комментариях написали, что уважают ее творчество. Однако не всем понравилось, что она позировала обнаженной.

"Оля, ты что тут делаешь", "Слабо голой показать", "Это что, новая мода, в шоу, вашем бизнесе? Сниматься голыми? Нагими уже старо сказать", "Что у вас с глазами, такое ощущение что вас сфотографировали внезапно", – написали в сети.

Ольга Цибульская Instagram@cybulskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Цибульская серьезно пострадала от рук мошенников – у нее угнали автомобиль.

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