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28 апреля • обновлено в 03:18
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Украинская ведущая сверкнула фигурой в миниатюрной пижаме

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Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась фигурой в миниатюрной пижаме. Так, она позировала сидя на ступеньках, демонстрируя стройные ноги.

Снимком Ребрик поделилась на своей странице в социальной сети Instagram и получила множество комплиментов и позитивных комментариев.

Украинская ведущая сверкнула фигурой в миниатюрной пижаме

instagram.com/liliia.rebrik

"Вечерний прикид на карантин", - подписала снимок Ребрик.

"Вау! Супер", "Вы в это наряде очень красивая", "Лиля, вы невероятно красивая. Восхищаюсь вами и вашей семьей", "Шикарно! даже в вечернем прикиде", "Горячая штучка", - комментируют в сети.

Украинская ведущая сверкнула фигурой в миниатюрной пижаме
Украинская ведущая сверкнула фигурой в миниатюрной пижаме
Украинская ведущая сверкнула фигурой в миниатюрной пижаме

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами обольщения мужчин, которые помогают ей сохранять теплые отношения в семье.

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Автор
Мария Дидык
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