Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) взбудоражила поклонников пикантным фото в постели.

Так, на нем звезда позировала полностью голой, продемонстрировав соблазнительную "пятую точку" Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Валерия Крук Фото: instagram/valeriyakruk

"Чтобы иметь красивую пятую точку в моем возрасте, я не имею права на то, чтобы просто валятся в постели. Поэтому я хожу в зал! И да, буду приседать до тех пор, пока мои ягодичные не начнут гореть", – написала Крук.

Валерия Крук полностью голая Фото: instagram/valeriyakruk

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Валерию комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Валерия Крук засветила пышную грудь Фото: instagram/valeriyakruk

Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/valeriyakruk

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Фото: instagram/valeriyakruk

Валерия Крук в пикантной фотосесии Фото: instagram/valeriyakruk

Соблазнительная Валерия Крук Фото: instagram/valeriyakruk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором видно ее роскошную грудь.

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