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21 февраля • обновлено в 11:44
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Полностью голая: украинская телезвезда показала пикантные фото из постели

2.3т
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Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) взбудоражила поклонников пикантным фото в постели.

Так, на нем звезда позировала полностью голой, продемонстрировав соблазнительную "пятую точку" Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Валерия Крук

Валерия Крук

Фото: instagram/valeriyakruk

"Чтобы иметь красивую пятую точку в моем возрасте, я не имею права на то, чтобы просто валятся в постели. Поэтому я хожу в зал! И да, буду приседать до тех пор, пока мои ягодичные не начнут гореть", – написала Крук.

Валерия Крук полностью голая

Валерия Крук полностью голая

Фото: instagram/valeriyakruk

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Валерию комплиментами.

Крук взбудоражила сеть пикантным фото в постели
Крук взбудоражила сеть пикантным фото в постели
Крук взбудоражила сеть пикантным фото в постели
Крук взбудоражила сеть пикантным фото в постели

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Валерия Крук засветила пышную грудь

Валерия Крук засветила пышную грудь

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку"

Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерия Крук сексуально позирует на камеру

Валерия Крук сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерия Крук в пикантной фотосесии

Валерия Крук в пикантной фотосесии

Фото: instagram/valeriyakruk

Соблазнительная Валерия Крук

Соблазнительная Валерия Крук

Фото: instagram/valeriyakruk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором видно ее роскошную грудь.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Валерия Крук (Сolbaba)
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