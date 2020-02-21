Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) взбудоражила поклонников пикантным фото в постели.
Так, на нем звезда позировала полностью голой, продемонстрировав соблазнительную "пятую точку" Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Валерия Крук
Фото: instagram/valeriyakruk
"Чтобы иметь красивую пятую точку в моем возрасте, я не имею права на то, чтобы просто валятся в постели. Поэтому я хожу в зал! И да, буду приседать до тех пор, пока мои ягодичные не начнут гореть", – написала Крук.
Валерия Крук полностью голая
Фото: instagram/valeriyakruk
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Валерию комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Валерия Крук засветила пышную грудь
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерия Крук в пикантной фотосесии
Фото: instagram/valeriyakruk
Соблазнительная Валерия Крук
Фото: instagram/valeriyakruk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором видно ее роскошную грудь.
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