Украинская телеведущая Шовкопляс заболела коронавирусом

Ведущая утренней программы "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс заразилась коронавирусом.

Об этом звезда телеканала "1+1" рассказала на своей странице в Facebook. Ее семья также сдала ПЦР-тесты, но результаты еще не оглашались. Что касается коллег Шовкопляс, то COVID-19 у них не обнаружили.

"В конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Когда и где заразилась – не знаю. Есть волнение, но надеюсь и верю, что все как можно быстрее будет хорошо!" – отметила телеведущая.

Теперь Шовкопляс находится на самоизоляции под контролем врача. Также женщина посоветовала подписчикам беречь свое здоровье, соблюдать карантинные требования Министерства здравоохранения и укреплять свой иммунитет.

Неля Шовкопляс заявила, что заболела коронавирусом. Facebook Неля Шовкопляс

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