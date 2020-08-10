Украинская телеведущая Матвеева рассказала об изменах возлюбленного
Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала об изменах своего экс-возлюбленного.
Так, подробностями 51-летняя знаменитость поделилась в интервью YouTube-шоу "TrueStory". По словам Матвеевой, у нее были отношения на расстоянии с мужчиной из европейской страны. Затем она узнала, что он встречается не только с ней и, как отметила Матвеева, это было для нее "как гром среди ясного неба" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я сейчас не влюблена и зла. Это были интересные и странные отношения. Мужчина живет в прекрасной европейской стране. Он сначала не знал, что я телеведущая – это меня подкупило. Я понимала, что от меня в восторге. Но потом, как гром среди ясного неба: я узнала, что такие отношения у него не только со мной. Я была полна возмущения. Как там можно вообще? Но знаешь, что мне нравится в этой ситуации? Что я не чувствую себя пострадавшей. Да, у меня есть разочарования из-за того, что это не закончилось чем-то логичным или красивым в общепринятом понимании. Да, это случилось, но жизнь продолжается, может будет хуже или лучше. Но мы живем", – заявила телеведущая.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя Надежда Матвеева делилась с поклонниками пикантным фото. Так, на нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.