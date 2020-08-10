Украинская телеведущая Матвеева рассказала об изменах возлюбленного

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала об изменах своего экс-возлюбленного.

Так, подробностями 51-летняя знаменитость поделилась в интервью YouTube-шоу "TrueStory". По словам Матвеевой, у нее были отношения на расстоянии с мужчиной из европейской страны. Затем она узнала, что он встречается не только с ней и, как отметила Матвеева, это было для нее "как гром среди ясного неба" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Надежда Матвеева рассказала об изменах возлюбленного (скриншот)

"Я сейчас не влюблена и зла. Это были интересные и странные отношения. Мужчина живет в прекрасной европейской стране. Он сначала не знал, что я телеведущая – это меня подкупило. Я понимала, что от меня в восторге. Но потом, как гром среди ясного неба: я узнала, что такие отношения у него не только со мной. Я была полна возмущения. Как там можно вообще? Но знаешь, что мне нравится в этой ситуации? Что я не чувствую себя пострадавшей. Да, у меня есть разочарования из-за того, что это не закончилось чем-то логичным или красивым в общепринятом понимании. Да, это случилось, но жизнь продолжается, может будет хуже или лучше. Но мы живем", – заявила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя Надежда Матвеева делилась с поклонниками пикантным фото. Так, на нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.