Украинская телеведущая блеснула кадрами сексуальной фотосессии

Украинская телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась кадрами сексуальной фотосессии.

На личной странице в Instagram знаменитость призналась, что ей не терпелось показать поклонникам бэкстейдж ее новой работы с фотографом, на снимках которого Крук позирует в обтягивающем боди, демонстрируя спортивную фигуру.

"Когда не можешь дождаться обработанных фото, а выставить сильно хочется!" - прокомментировала она свой пост.

Также на личной странице в соцсети девушка опубликовала короткое видео - на нем запечатлен фрагмент работы с фотографом. По словам Крук, кадры закулисья всегда отличаются живостью.

"Я обожаю backstage! В них и есть настоящее, неотретушированное, живое! В них есть свой особый кайф", - добавила она.

Посты телеведущей оценили свыше 6 тыс. пользователей соцсети, многие согласились с тем, что кадры бэкстейджа особенно интересны, и призвали Крук выкладывать больше подобных фото.

Как стало известно ранее, администрация соцсетей Instagram и Facebook объявила о намерении ужесточить контроль материалов эротического характера, что вызвало волну негодования со стороны блогеров и знаменитостей-любителей пикантных фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие пользователи сети высмеяли новость об ограничениях в социальных сетях. Юзеры напомнили, что в Facebook до сих пор активна функция "подмигнуть", хотя это теперь тоже можно рассматривать "как проявление неукротимого либидо".