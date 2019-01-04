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Украинская супермодель выложила жаркие фото в купальнике

1.9тЧитать материал на украинском

Украинская супермодель Алина Байкова, звезда модных показов в США, поделилась в сети горячими фото в купальнике.

Знаменитость проводит отпуск на живописных пляжах, откуда и публикует фотографии в Instagram.

Согласно геолокации под снимками, Байкова, которой ранее приписывали роман с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, отдыхает в Карибском море. Там девушка проводит время на солнечных пляжах и палубах яхт, меняя один за другим яркие купальники для фотосессий.

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На отдыхе модель не забывает и о благотворительности, которой занимается уже не первый год. Насколько можно судить из ее постов в соцсети, недавно знаменитость провела мероприятие, цель которого заключалась в помощи детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Hi #2019 🤗

Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova)

Сен-Бартелеми - локация, которой Байкова отметила свои фотографии - одно из самых популярных мест зарубежных селебрити. Остров находится в Карибском море, славится своими пляжами, рядом именитых бутиков и круглосуточными развлечениями на природе и в закрытых заведениях.

#Sunsetting #StBarths 🧡

Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova)

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых известных украинских моделей Алина Байкова украсила обложку именитого глянца. Знаменитость снялась для испанской версии журнала Harper's Bazaar.

Персона
Алина Байкова
Теги
соцсетиInstagramмодель
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Юг Руси
Юг Руси
Хороша соска! Её б на Донбасс в окопы,хохлокиборгам на развлечение!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Юг Руси, а что мальчики в трусиках уже закончились?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сиськи в Украине забыла?
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2
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Poroshenko Petro, у неё сиська больше чем твой мозг так что ей хватит)))
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