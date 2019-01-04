Украинская супермодель выложила жаркие фото в купальнике

Украинская супермодель Алина Байкова, звезда модных показов в США, поделилась в сети горячими фото в купальнике.

Знаменитость проводит отпуск на живописных пляжах, откуда и публикует фотографии в Instagram.

Согласно геолокации под снимками, Байкова, которой ранее приписывали роман с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, отдыхает в Карибском море. Там девушка проводит время на солнечных пляжах и палубах яхт, меняя один за другим яркие купальники для фотосессий.

Новости Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

На отдыхе модель не забывает и о благотворительности, которой занимается уже не первый год. Насколько можно судить из ее постов в соцсети, недавно знаменитость провела мероприятие, цель которого заключалась в помощи детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сен-Бартелеми - локация, которой Байкова отметила свои фотографии - одно из самых популярных мест зарубежных селебрити. Остров находится в Карибском море, славится своими пляжами, рядом именитых бутиков и круглосуточными развлечениями на природе и в закрытых заведениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых известных украинских моделей Алина Байкова украсила обложку именитого глянца. Знаменитость снялась для испанской версии журнала Harper's Bazaar.